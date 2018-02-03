1800 شخص بشبوة يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان

دشن #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، في مديرية #عسيلان (منطقة جعبور) بمحافظة #شبوة توزيع #المساعدات_الإغاثية المشتملة على الخيام والبطانيات والبسط، استفاد منها 1800 فرد من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في #اليمن.

وضم مشروع الإيواء توزيع 300 خيمة، و1800 بطانية مع 600 بساط، والتي تقي النازحين برد الشتاء، بعد أن شردتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم.

وحضر التدشين المدير العام للمديرية وممثلو مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب.

وعبر المستفيدون عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات إغاثية وإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع يستهدف 10 آلاف نازح في 4 محافظات يمنية هي مأرب والجوف وصنعاء، في إطار المشاريع التي تقدمها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.