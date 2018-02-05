الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يبحث مواجهة الاختراقات

عقد #الاتحاد_السعودي للأمن السيبراني والبرمجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبدالله القحطاني، اجتماع مجلس الإدارة الأول بحضور الشريك الاستراتيجي #مسك_الخيرية، ويمثلها بدر العساكر والمدير التنفيذي لمسك، الدكتور علي الزبارة، وكبير المستشارين الإعلاميين للاتحاد، عبدالرحمن الراشد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية وتفاصيلها، كما تم استعراض الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي المقترح، بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات المقترحة لتعزيز دور الاتحاد في نشر ثقافة #الأمن _السيبراني والبرمجة والرفع من درجة الوعي في المجتمع السعودي بمخاطر #الاختراقات_الالكترونية والحماية منها.

وجرت مناقشة العديد من مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها مع عدد من الجهات العالمية المتخصصة، وإضافة إلى ذلك، فقد تم استعراض إيجاز متكامل عن إنشاء منظومة تعليمية متكاملة في هذا المجال تغطي مسارات احترافية معتمدة دولياً تنتهي بمؤهلات أكاديمية، وأصدر مجلس الإدارة عدداً من القرارات، ومنها إنشاء لجنة تنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر، إضافة إلى تشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة.