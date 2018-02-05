السعودية تدمر صاروخاً حوثياً أطلق تجاه خميس مشيط

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح الاثنين، صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون على خميس مشيط في منطقة عسير.

هذا وتواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية على الحدود، للتصدي لمحاولات تسلل العناصر الحوثية إلى الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.

إلى ذلك، تشهد بعض الجبهات في محافظتي صعدة والجوف هدوءاً نسبياً بعد معارك خاضها الجيش الوطني بدعم التحالف الأسبوع الماضي خاصة في جبهة البقع ونحو خب الشعف.

فيما يستمر تقدم الجيش الوطني وتنفيذ معاركة في مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجه، وتأمين مناطق عسكرية بعد محاولة عناصر الميليشيات الحوثية إستهدافها.

هذا وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في #اليمن خلال اليومين الماضيين نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات #صعدة وحجة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.