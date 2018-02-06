بالصور.. أبها تلحتف البياض وتحتضن المطر

اكتست أبها - أرض العطر والمطر - بالبياض الثلجي وسحر الأمطار المتدفقة على هذه المدينة الحالمة، واختلطت رائحة الورد العسيري، مع لون الثلج الأبيض، في لوحة رائعة الإبداع.. وكأن أبها، عروس ارتدت جلبابها الأبيض، لتزدان في ليلة زفافها فتتألق جمالاً ونقاوة وبهاء.

هكذا كانت أبها البهية عندما التحفت الأرض بالمطر الهتان، وبياض الثلج النقي، والضباب الذي يلامس القلب بنعومة، وتدفق الجبال بأنهار جارية، وأمام روعة المناظر الخلابة، وسحر البياض المفعم بلفحات النسائم الباردة، اتجهت عدسات المصورين لتوثيق هذه الأجواء لتكون شاهدة على أن هذه المدينة أنيقة بالصيف والشتاء.