غازي علي عن سراج عمر: أنقذني من الموت قبل 33 عاماً

كشف الموسيقار السعودي، غازي علي، جانباً من ذكرياته ورحلة صداقته الإنسانية والفنية مع الفنان الراحل سراج عمر، الذي توفي قبل يومين وكيف أنقذه من الموت قبل 33 عاماً.

وأشاد في مقابلة مع "نشرة الرابعة"، على شاشة "العربية"، بالمواقف الإنسانية للموسيقار الراحل، وتجديده للموسيقى السعودية مع الحفاظ على التراث.

وقال إن علاقتهما معا بدأت منذ نصف قرن، حيث تعرف عليه بمنزل الفنان عمر كدرس، وكان يلحن أغنية "يا حبيبي أنا استنى"، ومنذ ذلك اللقاء صارت بينهما صداقة وطيدة، وعلاقة إنسانية ممتدة.

وأضاف قائلاً: "لن أتحدث عن فنه، لأن فن سراج عمر يتحدث عن نفسه، لكني سأتحدث عن الجانب الإنساني، فسراج عمر إنسان جداً، وإحساسه بمعاناة الناس، كبير جدا.

أزمة قلبية في الفجر وسراج عمر

وكشف"غازي أنه تعرض في العام 1985 لأزمة قلبية، وكان ذلك في الخامسة فجراً، فاتصل بسراج عمر، وفوجئ به أمامه بعد أقل من خمس دقائق، حيث قام بنقله إلى المستشفى، ولم يفارقه إلا بعد أن اطمأن على حالته الصحية وتجاوزه مرحلة الخطر، مضيفاً أن الفنان الراحل كان يتولى مهمة توصيله بسيارته لأي مكان لعلمه أن صديقه لا يقود السيارات.

وقال غازي إنه عندما كان يدرس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالقاهرة، كان سراج عمر يتولى رعاية أهل منزله وعلى رأسهم والدته.

وأضاف أنه قبل عام حاول الاتصال بسراج عمر، كثيراً دون جدوى، فهاتفه مغلق في أغلب الأوقات، لذا قرر الذهاب إليه في منزله برفقة صديق ليجده مرهقاً ومريضاً ومكتئباً.

اللون الشعبي في الموسيقى

وقال الموسيقار غازي علي، إن سراج عمر، اهتم بـ"اللون الشعبي" في الموسيقى، فهو يجيد الدانة، والمجرور، ويقدم ألوانا حجازية وسعودية خالصة مشيرا إلى إبداع سراج عمر في لحنه لأغنية "مرتني الدنيا بتسأل عن خبر"، التي غناها الفنان محمد عبده، وكتب كلماتها الأمير بدر بن عبد المحسن وكانت من أروع ما سمع في حياته من ألحان، بل الأقرب إلى قلبه.

وأكد أن سراج عمر صاحب بصمة كبيرة، في الأغنية الوطنية السعودية، فأعاد توزيع النشيد الوطني، وأغنيات وطنية أخرى مثل، "بلادي بلادي.. منار الهدى".

ودعا غازي وزارة الإعلام، إلى دعم الفن الموسيقي الكلاسيكي الذي يمثله جيل سراج عمر، ورعاية هذا اللون الأصيل، حفاظا على التراث السعودي، مضيفاً أن أغلب غناء هذه الأيام، سريع في ثلاث دقائق، ولا يخلو من الرقص.

ظاهرة الحفلات الموسيقية

وأشاد علي بالانفتاح الفني في السعودية والحفلات الغنائية والموسيقية، التي يتم تنظيمها، قائلاً إنها ظاهرة جميلة، ومتمنياً توسيعها بطريقة مدروسة.

واختتم غازي علي حديثه مخاطباً الموسيقار الراحل سراج عمر، بقوله: "رحمة الله عليك يا سراج.. أنت فنان إنسان.. لن أنسى فضائلك، كنت أترك لك والداتي أمانة فتقوم بخدمتها ورعايتها".