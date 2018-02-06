في ابتكار جديد لطلاب سعوديين.. سيارة صديقة للبيئة

ابتكر طلبة سعوديون في جامعة الملك سعود بالرياض، سيارات ذات كفاءة عالية في استخدام الوقود والبدائل الأخرى.

من جهته، قال عميد كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، د. وليد بن محمد زاهد، إن "مركز الإبداع الطلابي والابتكار الطلابي بدأ من عام 2013 وأنشئ بمبادرة من كلية الهندسة وبدعم مباشر من إدارة الجامعة، ومن ثم بدأت الكلية في استقطاب بعض الدعم من القطاع الخاص والعام".

وعمل الطلاب على تصنيع سيارتين، إحداهما تعمل بأقل نسبة بنزين سميت "رياض"، والأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية وسميت "فايبر".

كما حصدوا جوائز عربية، ونالوا المركز السابع آسيوياً.

ويضاف هذا النجاح الجديد إلى النجاحات والإبداعات التي حصل عليها الشباب السعوديون في شتى المجالات.