هذه كلمات أوبريت الجنادرية "أئمة وملوك" وتفاصيله

يرعى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غداً الأربعاء، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " #الجنادرية "، في دورته الثانية والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير، كما يُشرف على الحفل الخطابي والفني للمهرجان.

ويفتتح المهرجان بأوبريت (أئمة وملوك)، الذي صاغ كلماته الشاعر الأمير بدر عبدالمحسن، ومن أداء الفنانين "محمد عبده، وعبد المجيد عبدالله ، وراشد الماجد، ورابح صقر، وماجد المهندس وراشد الفارس".

ويقول مطلع #أوبريت #أئمة_و_ملوك

أطلال وبساتين

حبر الشفق دفاتر الحين

قصايد الشوق العتيقة والحنين

تذكِرني سنين وسنين وسنين

الجنادرية عشق يتجدد في ذاكرة الوطن

صفحات من نور

وأمجاد تمتد من الماء إلى الماء

ازرعيني ورد .. جرديني سيف

اتركيني أسهر. في عيونك طيف

علميني الصبح.. علميني الليل

فجري حبك.. في ضلوعي سيل

أنا أحبك حيل يالسعودية

في حين عبر المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، المشرفة والمنفذة للأوبريت: "إنها مناسبة وطنية ممتزجة بعبق التاريخ المجيد وناتج الحاضر حاضرها الزاهر".

وحول لوحات الأوبريت قال "بداية قمنا وفريق العمل بقراءة الأعمال الماضية، التي تم تقديمها في الجنادرية حتى ننجز ما هو مختلف ومميز وجديد إلى أن وصلنا لنتيجة مبهرة سترونها غدا".

وأضاف: "هذا العمل يشارك به ما يفوق ألف شخص من فنانين ومطربين يقدمون بأصواتهم وتجسيدهم الإبداعي سيناريو ولوحات متعددة ومختلفة".

وأشار الهندي إلى أن الأوبريت سيتم نقله في بث حي ومباشر على القنوات الفضائية وستكون المدة الزمنية للأوبريت 40 دقيقة.

وسيتم خلال حفل الافتتاح منح الشخصيات الثقافية المكرمة لهذا العام وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وهم: الأمير سعود الفيصل – رحمه الله -، والأستاذ تركي السديري – رحمه الله -، والدكتورة خيرية السقاف، وذلك تقديراً لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم.

يذكر أن مهرجان الجنادرية هذا العام قد تم تمديد فترة ليصبح ثلاثة أسابيع، وسيفتح أبوابه هذا العام ولأول مرة من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار.