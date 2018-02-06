وفاة طالبة وإصابة اثنتين في حادث لباص مدرسي

أكد تعليم المدينة وفاة طالبة في المرحلة الابتدائية، نتيجة حادث للباص المدرسي بعد اصطدامه بمظلة موقف سيارة خاص، وأصيب على إثره طالبتان بجروح بسيطة.

ونفت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة أن يكون الحادث الذي تعرضت له حافلة مدرسية، وأدى إلى وفاة طالبة أول من أمس الأحد، بسبب تهور السائق أو عكسه للسير، كما أوردت بعض وسائل الإعلام.

وأوضحت الإدارة في بيان أصدرته بشأن حادث مصرع الطالبة ألماس الحربي، التي تدرس في الصف السادس بالابتدائية الـ "119"، أنه أثناء انعطاف الحافلة بأحد الشوارع الداخلية، اصطدمت بمظلة موقف سيارة خاص برصيف مبنى سكني، ما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ الخلفية للحافلة.

وأشارت إلى أن حامل المظلة ارتطم برأس الطالبة "ألماس" بمجرد تهشم الزجاج الخلفي للحافلة، ما أدى إلى وفاتها مباشرة، وإصابة طالبتين بإصابات طفيفة من جراء تطاير قطع الزجاج، وتلقتا العلاج، وغادرتا المستشفى، لافتة إلى أن سائق الحافلة سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 60 سنة، وأن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة.