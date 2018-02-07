الحكم على أميركي بالسجن 30 شهرا لقتله طالبا سعوديا دهسا

قررت محكمة أميركية بولاية #أوريغون، سجن أميركي لمدة 30 شهراً ومنعه من قيادة السيارة مدى الحياة، لقتله سعودياً دهساً، يوليو الماضي. وقد عبّر أفراد أسرة #الطالب_السعودي، عقب جلسة إصدار الحكم، عن استيائهم، مؤكدين أن الحكم مخفّف جداً، خاصة أن المتهم من مدمني المخدرات، ولديه سجل إجرامي، كما أنه حاول التهرب من جريمته وأدلى بأقوال كاذبة، وسبق توقيفه وهو حالة سكر، وتعليق رخصة القيادة الخاصّة به.

يشار إلى أن الطالب السعودي، جاء لدراسة #الهندسة الكهربائية في ولاية أوريغون عام 2014، وأقام مع عدد من أفراد أسرته.

وأوضحت صحيفة "أوريغون لايف" الأميركية، أن #فرناندو_كويفاس، البالغ من العمر 36 عاماً صدم بسيارته طالبا سعوديا 24 عاماً، بينما كان يقف عند ممر خاص بالدراجات، بعدما انتهى للتو في شراء بعض الطعام لأسرته. ولفتت إلى أن المتهم كان قد هرب من الموقع مباشرة، وعثرت الشرطة على السيارة متوقفة على بُعد ميل واحد من موقع الحادث، حيث ترك السائق السيارة وهرب، قبل أن يعترف فيما بعد بأنه هو مَن ارتكب الحادث.