السعودية.. بعد وفاة رزان الصحة تعفي مدير مستشفى بالدمام

قرر وزير الصحة الدكتور #توفيق_الربيعة، اليوم الأربعاء، إعفاء مدير مستشفى برج الدمام الطبي الحكومي بـ #الدمام في المنطقة الشرقية، على خلفية تقصيره في العمل، ووقوع خطأ طبي بالمستشفى أدى لـ #وفاة_الفتاة_رزان_الهدهود.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير أصدر القرار، لما لوحظ من قصور في الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

لجان استشارية وتقرير عن أسباب الوفاة

وكان والد الفتاة المتوفاة رزان (17 سنة)، قد اتهم مستشفى برج الدمام الطبي بالتسبب في وفاتها، فجر السبت الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أسعد سعود، في وقت سابق، إلى تشكيل لجان استشارية فنية متخصصة "محايدة"، من المركز السعودي لسلامة المرضى، بتوجيهات وزير الصحة، لدراسة تفاصيل حالة الفتاة، وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية في حال ثبوت أي خطأ طبي بالتعامل معها.

يذكر أن الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور صالح السلوك، برفع تقرير عاجل عن سبب وفاة المواطنة رزان أحمد الهدهود، في مجمع الدمام الطبي، ومعرفة أسباب الوفاة، وطريقة تعامل الكادر الطبي مع حالتها، مؤكداً أهمية العناية الطبية الشاملة لكل مريض في كافة مستشفيات المنطقة، وحذر الأمير سعود بن نايف من أي تجاهل أو قصور لأي حالة طبية ترد للمستشفيات.