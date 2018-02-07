السعودية تنفي انزعاجها من زيارة الحريري لتركيا

بالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، وروجت له الصحف القطرية، وما نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري إلى تركيا، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه لا صحة لهذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، وأنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات في هذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية على موقعها على تويتر: "لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا".

وزار الحريري تركيا، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء، بن علي يلدرم. كما تناولت اللقاءات آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.