السعودية تنفي منح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

نفت هيئة #الطيران_المدني السعودية، اليوم الأربعاء، منح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل.

وبحسب ما جاء في تقرير لوكالة "رويترز"، أكد متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن الهيئة لم تمنح أي إذن لـ #طيران_الهند.

وكانت شركة "طيران الهند" (إير إنديا) قد أعلنت اليوم أنها تعتزم البدء في تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل، وأنها اقترحت المرور عبر الأجواء #السعودية المغلقة في وجه الطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

وقال متحدث باسم طيران الهند، إن الناقلة المملوكة للدولة الهندية طلبت إذنا لثلاث رحلات أسبوعيا بين نيودلهي وتل أبيب. وأضاف أن الخطوط الهندية تنتظر موافقة لعبور الأجواء السعودية في تلك الرحلات.

ونفى متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن تكون الهيئة قد منحت أي إذن لطيران الهند.

يذكر أن الخطوط الإسرائيلية "العال" تسيّر أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي، لكنها تستغرق سبع ساعات بدلا من خمس، لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند، حيث لا يمكنها عبور المجال الجوي السعودي.

وكانت "طيران الهند" قدمت طلبا مماثلا للحصول على حقوق إقلاع وهبوط من السلطات الإسرائيلية العام الماضي، لكنها لم تتابع الأمر، نظرا لانعدام الجدوى الاقتصادية للالتفاف حول المجال الجوي السعودي.