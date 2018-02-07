برعاية خادم الحرمين.. "أئمة وملوك" يفتتح الجنادرية 32

انطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في السعودية الأربعاء في دورته الثانية والثلاثين بحضور #خادم_الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من أمراء وشيوخ دول الخليج العربية.



وبدأ المهرجان بعد الظهر بسباق الهجن، الذي يعد أشهر أنشطة المهرجان السنوي، بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلم العاهل السعودي الفائزين الخمسة الأوائل جوائز تنوعت بين سيوف مذهبة وسيارات حديثة وجوائز مالية كبيرة.



وفي المساء شهد الملك سلمان ووزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج وضيوف المهرجان الحفل الفني الذي تضمن أوبريت (أئمة وملوك) من ألحان ياسر أبو علي وأشعار الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.



واستعرض الأوبريت على مدى 45 دقيقة تاريخ المملكة #السعودية منذ تأسيسها وحتى اليوم.



شارك في الأوبريت الفنانون محمد عبده ورابح صقر وراشد الماجد وعبد المجيد عبد الله وماجد المهندس وراشد الفارس.



وتحل #الهند ضيف شرف المهرجان هذا العام، وهو تقليد اتبعه المهرجان خلال السنوات العشر الماضية لتوطيد العلاقات الثقافية مع عدد من الدول العربية والأجنبية.



وتأسس مهرجان #الجنادرية في ثمانينات القرن العشرين بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال.



وتستمر الدورة الثانية والثلاثون للمهرجان، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ثلاثة أسابيع.