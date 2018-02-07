جازان.. القوات السعودية تقتل 25 حوثياً قبالة الخوبة

تصدت القوات السعودية المشتركة، اليوم الأربعاء، لهجومٍ نفذه الحوثيون قبالة منطقة جازان.

وأفاد موفد "العربية" بأن القوات السعودية المشتركة تمكنت من قتل 25 حوثياً عبر عدة محاور، حاولوا شن هجوم على قرى حدودية في جازان.

وأشار مصدر عسكري إلى أن مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية ساندت القوة العسكرية السعودية في الخطوط الأمامية، وتمكنوا من استهداف مركبات عسكرية وآليات تابعة للحوثيين.

وأفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أن مدفعيات القوات السعودية تمكنت من استهداف أوكار جديدة لعناصر الميليشيات الحوثية قبالة جبل المنبه اليمني، المطل على الحدود السعودية.

فيما أشار مصدر عسكري لـ"العربية" إلى أن المدفعيات تعاملت مع عناصر متسللة، حاولت التمركز والمرور على سفح الجبل، لكن انتهى الأمر بمقتلهم وعددهم 7 عناصر.