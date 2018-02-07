هذه قصة نجوم "العقارب الثلاثة" التي يحذرها السعوديون

بدأ موسم البرد مراحله الأخيرة، بدخول #موسم_العقارب_الشهير، وهي آخر أيام #البرد، والتي تنتهي برحيل "شباط"، #موسم_البرد_الشديد، وتكون الثلوج على المرتفعات الشمالية الغربية السعودية.

نجوم العقارب الثلاثة

ويستمر موسم العقارب 39 يوماً، ويقسمها العامة إلى ثلاثة #نجوم كل نجم 13 يوما، أولها بارد وأوسطها معتدل، وآخرها يميل للدفء، ويسمي العرب نجوم العقارب الثلاثة، بـ"الذابح، وبلع، والسعود"، فيما تسميها البادية، "عقرب السم، والدم، والدسم"، كناية عن البرد في الأولى والثانية والربيع في الثالثة.

أمطار غزيرة وطوفان وموجة باردة

وأشار الدكتور خالد الزعاق، عضو اتحاد الفضاء والفلك، إلى أن العقارب سميت بهذا الاسم، لأن البرد يلسع أحيانا، وعلى حين غرة.. مبيناً، أن صغار العقرب، الحشرة السامة المعروفة تبدأ بالظهور في هذا الوقت بعد بيات شتوي طويل.

أضاف أن موسم العقارب، يشهد ذبول فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة، بعد موجة باردة في شباط، ويبدأ الناس انتظار فصل الربيع، ولذا قالت العرب: "إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب"، كناية عن الدفء والربيع.

وأوضح، الزعاق، أن موسم العقارب غير مأمون المطر، فقد تكون #الأمطار غزيرة، ومُهلكة في هذا الموسم، إضافة إلى جريان الأودية في هذا الموسم، لدرجة الطوفان.

الزراعة في العقارب ومناعة الأرض

ويُذكر أنه مع بداية دخول العقارب، ونهاية الشبط بأيام ستة، تنبت كل أنواع الخضار والفواكه، وينبت كل ما في جوف الأرض من بذور، وتنجح زراعتها، نظرا لضعف مناعة الأرض في هذا الوقت، وتقلب الأجواء المناخية في اليوم الواحد.

ويعمد المزارعون إلى زراعة الكثير من #المزروعات، في هذه الأيام الستة، وتكون الزراعة صالحة وقوية المناعة نظراً، للتغيرات المناخية السريعة التي تمر على البذور.