فيديو مرعب لسرقة تحت تهديد السلاح بالرياض.. وضبط الجناة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة #الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع #الفيديو التي تم تداولها عبر شبكات #التواصل_الاجتماعي وتظهر فيها عمليات إطلاق نار وسلب سيارة بالقوة، فقد تلقت دوريات الأمن عند الساعة (2.30) من فجر الجمعة بلاغا من أحد المواطنين عن قيام مجموعة أشخاص بالتهجم عليه أمام منزله بحي طويق وإطلاق النار عليه من سلاح ناري نوع رشاش وسرقة سيارته.

وبالتحري عن #الجناة ومتابعتهم تم رصدهم بحي ضاحية لبن بمدينة الرياض وهم يستقلون سيارة، سبق أن تم التعميم عن تعرضها للسرقة، وعند مبادرة رجال الأمن بالقبض عليهم سارعوا بإطلاق النار والترجل من السيارة والاختباء بالوادي حيث تمت محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم، وفقا للمتحدث.

وأكدت شرطة الرياض إلقاء القبض على 5 سعوديين في العقد الثاني من العمر، بينهم عدد من المطلوبين في قضايا مخدرات، وضبط بحوزتهم #سلاح_ناري رشاش وعدد 2 مخزن ذخيرة حية.

ولم ينتج عن تبادل إطلاق النار معهم أي إصابة لرجال الأمن، فيما تعرض 3 من المقبوض عليهم لإصابات بسيطة في أقدامهم جراء محاولتهم الهروب بعد ترجلهم من السيارة. وتم إيقاف المقبوض عليهم بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة.