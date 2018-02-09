سعودي يقتل زميله ويصيب آخر لخلاف على مزرعة بالأحساء

أقدم مواطن ثلاثيني على إطلاق النار من مسدس خاص به باتجاه زميليه، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر إثر خلاف بينهم في إحدى المزارع بالأحساء السعودية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند السابعة من صباح اليوم الجمعة ١٤٣٩/٥/٢٣ه تلقت شرطة محافظة الأحساء من مواطن ثلاثيني مخبرا عن قيامه بإطلاق النار على زميليه من مسدس خاص به، وذلك إثر خلاف نشب بينهم أثناء تواجدهم بإحدى المزارع.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ باشر المختصون الانتقال إلى الموقع، حيث تبين أن المجني عليهما مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر، وقد تعرضا لعدة طلقات نارية متفرقة، أحدهما فارق الحياة والآخر تم نقله إلى المستشفى لتقي العلاج اللازم، وتم ضبط الجاني والسلاح المستخدم وإيقافه تمهيداً لإحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.