سقوط مقذوف حوثي على جازان وإصابة 3 أطفال

أطلقت ميليشيات الحوثي، الجمعة، مقذوفين على محافظة العارضة بجازان، وأدى ذلك إلى إصابة ثلاثة أطفال إصابات ما بين خطيرة وخفيفة.

وكانت القوات السعودية المشتركة، تصدت الأربعاء الماضي، لهجومٍ نفذه الحوثيون قبالة منطقة جازان.

وأفاد موفد "العربية" بأن القوات السعودية المشتركة تمكنت من قتل 25 حوثياً عبر عدة محاور، حاولوا شن هجوم على قرى حدودية في جازان.

وأشار مصدر عسكري إلى أن مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية ساندت القوة العسكرية السعودية في الخطوط الأمامية، وتمكنوا من استهداف مركبات عسكرية وآليات تابعة للحوثيين.