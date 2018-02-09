لأول مرة.. المرأة السعودية على خشبة المسرح أمام الرجل

تعتلي المرأة السعودية يومي 9 و10 فبراير لأول مرة خشبة المسرح كممثلة أمام الرجل في مسرحية #حياة_الإمبراطور ، المقتبسة من قصة ديزني الشهيرة "كاسكو الأناني"، وستكون الفنانة المسرحية نجاة أول الصاعدين على مسرح يجمع الجنسين.

وقد جاء الإعلان عن المسرحية من قبل هيئة الترفيه التي قالت إنها تتناسب مع المسرح العائلي ومعاييرِ المجتمع السعودي.

وترك الخبر تفاعلاً كبيراً، كان عنوانه الأبرز هاشتاغ "المرأة على المسرح السعودي" الذي وصل إلى قائمة الأعلى تداولاً في تويتر الخميس.

على صعيد آخر، بدأت الخميس في الرياض فعاليات المعرض الأول للأزياء الرياضية النسائية والأنشطة المصاحبة، حيث دُشن المعرض رسمياً بحضور المختصين والمهتمين من الجنسين بالرياضات التي تناسب المرأة والرياضات الذهنية.