أول ممثلة سعودية على المسرح مع رجل.."صدفة وصدمة"

أكدت الفنانة الشابة نجاة مفتاح أول ممثلة سعودية تشارك في عرض مسرحي داخلي مفتوح للجمهور أنها سعيدة بالظهور في مسرحية #حياة_الإمبراطور التي عرضت الجمعة.

وقالت في حديثها لـ"العربية.نت": "أنا مبسوطة بتحقيق الأسبقية، ولست متأكدة إن كانت هناك ممثلة سبقتني بذلك، وسعيدة أكثر لممارسة هوايتي وموهبتي على خشبة المسرح في عرض جماهيري".

وأضافت: "كانت لي تجارب سابقة في "اسكتشات" بسيطة في اليوتيوب والإنستغرام، ولم يسبق لي التمثيل على المسرح، وهذه التجربة الأولى بالنسبة لي".

صدفة ورسالة صديقة

أما عن قصة مشاركتها في التمثيل بمسرحية "حياة الإمبراطور" فذكرت نجاة أن الأمر تم بالصدفة بعد رسالة تلقتها من صديقتها تخبرها بأن هناك تجارب للأداء في مجموعة "الستائر الحمراء" فقررت حينها خوض التجربة، وتم اختيارها بعد ذلك من اللجنة وكان ذلك قبل شهر من الآن.

وأوضحت نجاة طالبة "تقنية المعلومات" أنه تم اختيارها لأداء دور "إيزما" الشريرة في المسرحية وشاركت على مدى 3 أسابيع في أداء البروفات.

تخوف الأم وصدمتها

كما لفتت في سياق حديثها إلى أن والدتها كانت متخوفة من دخولها الوسط الفني إلا أن هذه المخاوف تبددت وتحولت إلى تشجيع منها بعد رؤية أدائها واقتناعها بموهبتها.

وقالت: "أمي بعد أول مشهد أديته انصدمت من أدائي، وما كانت متخيلة إني أقدر أكون جريئة، وكان في بالها إنه أنا أمثل في البيت وأضحكهم فقط".

أما عن خطواتها المستقبلية، فأكدت نجاة أنها وجدت نفسها ومكانها في المسرح، لأنها تتلقى ردة الفعل من الجمهور مباشرة على حد وصفها.

توتر اللحظات الأولى

وأبدت تفاؤلاً وثقة في عرضها الأول في الرياض وعلقت، قائلة: "الليلة (الجمعة) في العرض المسرحي الذي تحتضنه مسارح كلية دار العلوم في الرياض لا بد أن أنجح، لأني كنت أنتظر هذه اللحظة منذ زمن".

ولم تخفِ الممثلة الشابة أنها تشعر بنوع من التوتر إلا أنها عدّت ذلك أمراً طبيعياً.

وأكملت: "أحظى بدعم كبير من فريق العمل ومستحيل أن أقدم شيئاً لا يرضيهم أو يرضيني".

من جهته، أكد عبدالخالق بن رافعة رئيس القسم الفني في مجموعة "الستائر الحمراء" أن مسرحية "حياة الإمبراطور" من أساطير "والت ديزني" وهي في الأصل فيلم وتم تحويلها إلى مسرحية، مناسبة للعائلات وتم إضافة الطابع السعودي عليها بحسب قوله.

وأوضح أنه تم عرضها 4 مرات في عام 2017 بمدينة جدة، إلا أن الجديد هو مشاركة ممثلة لأول مرة في مسرحية في السعودية بعد أن كان هناك ممثل يجسد شخصية المرأة الشريرة في العروض السابقة.