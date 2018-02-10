السعودية.. هزتان أرضيتان بالنماص والسكان يشعرون بهما

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، صباح السبت، هزتين أرضيتين على مسافة حوالي 15 كلم شمال النماص في منطقة عسير، الأولى حدثت بقوة ٢ درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة ٦:٥٩ صباحا، والثانية بقوة ١.٨ درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة ٧:٤٨ صباحا بتوقيت السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية الأستاذ طارق أبا الخيل، إن الهزة الأرضية ضعيفة على مقياس ريختر، وسبب الشعور بها كونها قريبة من سطح الأرض، أو بسبب طبيعة الصخور.

وأشار أبا الخيل إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بوقت ومكان حدوث الهزات الأرضيه، وهيئة المساحة الجيولوجية تقوم بمتابعة الهزات الأرضية ومعرفة أسباب حدوثها، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الهزات أثناء وبعد وقوعها، ونطمئن المواطنين بأن هذه الهزات ضعيفة وليس بها أي خطورة.