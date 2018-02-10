حساب المواطن.. الدفعة الثالثة الأحد وهؤلاء مستحقوها

أعلن #حساب_المواطن عن تاريخ الدفعة الثالثة للمستحقين والمستفيدين من هذا الحساب. وأضاف أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم يوم الأحد، وستشمل "من لم يطرأ عليهم تغيير من الدفعات السابقة".

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر مساء الجمعة: إنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، الأحد 11 فبراير".

كما أوضح أن الدفعة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

إلى ذلك، نشر حساب المواطن عبر تويتر رابطا يفسر تفاصيل الدفعة الثالثة.

يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن، وذلك عبر الرابط: https://t.co/ytD59JO0rh — حساب المواطن (@citizenaccount) February 9, 2018

كما مكن المستفيدين من الاطلاع على تفاصيل الدفعة من خلال الدخول على حساباتهم في بوابة البرنامج واستعراض "ملخص الدفعات المالية"، إذ تفسر وتوضح الخدمة عدد الدفعات والمبلغ الإجمالي لكل مستفيد، ويستطيع المستفيد معرفة مخصص الشهر الحالي عن طريق المبلغ الإجمالي للدفعات الثلاث مقارنة مع ما صرف له في الشهرين الماضيين.

يذكر أن برنامج حساب المواطن كان أودع في العاشر من يناير 2.1 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج في الدورة الثانية، وحصلت 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

وأوضح ذلك مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت حصول 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثاني دفعات الحساب التي شملت قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل و7.9 مليون تابع، بإجمالي 11 مليون مستفيد.