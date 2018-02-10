فيديو لعضو بكبار العلماء: لا يجب إلزام النساء بالعبايات

قال الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إنه لا يجب إلزام النساء بالعبايات، لأن مقصود الشرع هو "الستر"، سواء بالعباءة أو بغيرها، مضيفاً أن 90 % من المسلمات المحتشمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العبايات ولا يعرفنها.

وأضاف المطلق خلال حديثه في برنامج "استديو الجمعة" على قناة "نداء الإسلام"، أن "ما نراه في مكة والمدينة من وجود عدد كبير من النساء الملتزمات الداعيات إلى الله اللاتي لا يلبسن العبايات، خير شاهد على ضرورة عدم إلزام النساء بالعبايات".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن العباءة هي "الستر"، وتدخل في الجلابيب التي حثّ الله النساء على ارتدائها في القرآن، وإذا سترت المرأة نفسها بعباءة على الرأس أو على الكتف أو غير ذلك فلا بأس.