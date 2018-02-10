فيديو مروع لشخص يطير في الهواء صدمته سيارة بالسعودية

ألقت فرق المرور في السعودية، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة اصطدم بأحد المشاة ولاذ بالفرار من موقع الحادث بالقرب من إحدى محطات الوقود على طريق الرياض - الدمام.

وذكر المرور في بيانه "إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قائد سيارة خاصة بيضاء يقوم بقيادتها بسرعة عالية، ومن ثم تنحرف عن مسارها المخصص وتصطدم بأحد المشاة خارج الطريق بالقرب من إحدى محطات الوقود على طريق الرياض - الدمام، ومن ثم فر من موقع الحادث".

وأضاف البيان "بناء عليه جرى البحث والتحري عن سائق تلك المركبة من قبل إدارة مرور الرياض، حيث تم القبض عليه وإحالته إلى جهة التحقيق في الحوادث المرورية، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".