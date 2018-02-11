السجن 20 سنة لإرهابي ألقى قنابل على مبنى الاستخبارات

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، على متهم شارك بإلقاء قنابل على #مبنى_الاستخبارات_العامة_بالقطيف، بالسجن 20 سنة، مع المنع من السفر لمدة مماثلة.

المولوتوف ومبنى الاستخبارات العامة

وجاء في أسباب الحكم الابتدائي، ثبوت إدانة المتهم، بالخروج على ولي الأمر، والسعي للإفساد، والإخلال بالأمن، بإلقاء #قنابل_المولوتوف على مبنى الاستخبارات العامة، وتجهيز قنبلة مولوتوف واحدة، وإحراق إطارات السيارات بهدف إحداث الفوضى، وإعاقة رجال الأمن عن عملهم، والمشاركة في التجمعات المثيرة لأعمال الشغب بمحافظة القطيف، أكثر من ثمان مرات.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات وفقاً للعقوبة المقررة بنظام #جرائم_الإرهاب، وتمويله، وسبع سنوات طبقا، لنظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة تعزيراً له عن باقي جرائمه.