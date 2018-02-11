رزان.. هل تكون آخر الضحايا؟

الاهتمام الكبير والعاجل الذي أبداه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية بما حدث مع المواطنة الشابة «رزان» ليس مستغربًا وليس هو الموقف الوحيد لسموه في مثل هذه الحالات، بل هو كذلك شأن ولاة الأمر في كافة الحالات التي تخص أبناءهم المواطنين وخاصةً الإنسانية منها.. لا نريد أن نستبق نتائج التحقيق الذي سيظهر الحقيقة لا سيما أن سموه وجه مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة برفع تقرير عاجل عن سبب وفاة المواطنة ذات السبعة عشر ربيعًا في مجمع الدمام الطبي وطريقة تعامل الكادر الطبي مع حالتها منذ دخولها وحتى وفاتها -يرحمها الله-.. وبحسب رواية والدها فإن السبب كان حدوث جرح أدى إلى نزيف في الرئة نتيجة خطأ حدث أثناء إدخال أنبوب إلى رئتها لزيادة كمية الأكسجين رغم أن تفصيلات أخرى للرواية قد تشير إلى أنها لم تكن بحاجة إلى هذا الأنبوب أصلاً.

وبصراحة فإن حادثة وفاة رزان في مثل هذه الظروف يعيد إلى الأذهان حلقات مسلسل من الأخطاء الطبية التي أودت بحياة مواطنين في أكثر من مكان وزمان ومنها حادثة وفاة الزميل الإعلامي الثبيتي وغيره وغيره.. وإذا صحت الرواية فقد تكون وفاة رزان الطالبة المتفوقة في دراستها، والتي كان أهلها ينتظرون حصولها على أفضل النتائج بكل أمل لتصبح بعد ذلك ضحية لوجودها في غرف للمرضى تزدحم بها أعدادهم، وتتنوع فيها أمراضهم مما قد يكون سببًا فيما وقع عليها من ضرر.. على أية حال فإن المؤكد وخاصةً إثر ما لقيته حادثة وفاة رزان من اهتمام من لدن سموه الكريم، وطلبه من مدير الشئون الصحية إعداد تقرير بالواقعة، ثم ما أفاد به المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة بشأن تشكيل لجان فنية متخصصة من المركز السعودي لسلامة المرضى بموجب توجيه من وزير الصحة والتي بدأت مراجعة الإجراءات الطبية من لحظة دخول «رزان» المستشفى وحتى وفاتها، وكذلك تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً مبدئيًا بذلك انتظاراً للتقرير النهائي وإحالة التقرير للهيئة الشرعية لاتخاذ الإجراءات إذا تأكد وجود خطأ طبي...

التعاطف الذي تلقاه قضية رزان من المواطنين والاهتمام من المسؤولين لا شك أنه يخفف وطأة الحزن على عائلة رزان ومحبيها لكنه وحده لا يكفي، خاصةً وأن أمثال هذه الحالة مازالت تتكرر منذ سنوات وفي كل مرة يتم التحقيق وتتم مواساة أهالي المصابين ثم نصحو بعد فترة على خطأ طبي جديد... فهل تكون قصة رزان والإجراءات التي تتخذ بشأنها حال ثبوت الخطأ آخر حلقات مسلسل الأخطاء، وتكون رزان آخر الضحايا أم أنها وقفة مع حالة تمر في انتظار حالة أخرى -لا سمح الله-.

* نقلا عن "اليوم"