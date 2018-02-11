شاهد.. خلافات شخصية قادت للدهس المتعمد بالرياض

ألقت دوريات الأمن بالرياض القبض على 7 أشخاص، الأحد، كما تمّ ضبط قائد السيارة وعدد آخر من المتورّطين في الفيديو على خلفية حادثة الدهس المتعمّد والمشاجرة التي تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم توثيقها بالفيديو على نطاق واسع.

وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية تفيد بأن خلافاً بين الأطراف تطوّر إلى شجار ودهس متعمّد. يشار إلى أن الحادثة لم تسفر عن وفيات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه تم مباشرة حادثة مضاربة جماعية ودهس عمد بين مجموعة أشخاص بحي طويق غرب العاصمة الرياض، وقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة وإحكام سيطرتها على الموقف والقبض على جميع المتورطين وعددهم 7 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.

واتضح من التحقيقات أن الخلاف وقع بينهم على إثر حادث مروري وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل المشتركين بالحادث، وبمعاينة الموقع من قبل المختصين بإدارة الأدلة الجنائية عثر بداخل إحدى المركبات المشاركة بالحادث على طلقتين لسلاح ناري، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم بعد تلقي المصابين منهم للعلاج اللازم، واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال وإشعار فرع النيابة بالمنطقة.