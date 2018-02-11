المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، الذي افتتحه راعي إنجازنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- في دورته الثانية والثلاثين، وبحضور أمراء وشيوخ دول الخليج، وحلت الهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام، هذا العرس الوطني يمثل الماضي العريق والتاريخ الراسخ والحاضر المشرق، ويمثل التماسك الثقافي والفكري على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالمملكة هي مهد الإسلام ورمز الأصالة.

وكان أوبريت (أئمة وملوك)، الذي كتب كلماته المبدع بدر بن عبدالمحسن؛ إطلالة أنيقة على مهرجان هذا العام:

أطلال وبساتين

حبر الشفق دفاتر الحين

قصايد الشوق العتيقة والحنين

تذكرني سنين وسنين وسنين

الجنادرية عشق يتجدد في ذاكرة الوطن

صفحات من نور وأمجاد تمتد من الماء إلى الماء

ازرعيني ورد.. جرديني سيف

اتركيني أسهر.. في عيونك طيف

علميني الصبح.. علميني الليل

فجري حبك.. في ضلوعي سيل

أنا أحبك حيل يالسعودية

هذا العرس الوطني يعطي دلالة على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالتراث والثقافة، وهو مناسبة سعيدة وطنية يمتزج مع كل أنشطتها عبق التاريخ والحاضر المشرق.

وهكذا كان أوبريت (أئمة وملوك) يعطي رسمًا بالكلمات بمهارة فنان الحرف ومهندس الكلمة؛ بدر بن عبدالمحسن؛ ليكون لوحة فنية مكتملة المضامين الجمالية.

ودائمًا الوطن يتذكر في مثل هذه المناسبات الرواد والمفكرين والعلماء، وما بذلوه من جهد؛ حيث كرم خادم الحرمين الشريفين 3 شخصيات منحوا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وهم: عميد الدبلوماسية العالمية الأمير سعود الفيصل، وتركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض رحمهما الله- والدكتورة خيرية السقاف الأكاديمية والأديبة والصحافية.

وكانت ندوة الجنادرية عن تكريم الأمير سعود الفيصل عندما تحدث تركي الفيصل عن صفات الراحل، بدءًا من التواضع والشجاعة والشهامة وسرعة البديهة والحكمة، وقال عادل الجبير وزير الخارجية عن التزام عميد الدبلوماسية بالمواعيد (برغم ظروفه الصحية لم يلغ موعدًا، ولم يتأخر عن مناسبة طيلة عملي معه خلال 30 عامًا).

حقيقة تأتي الرعاية الملكية الكريمة للمهرجان لتؤكد تلك الأهمية البالغة، التي توليها القيادة الحكيمة، حتى تربط التكوين الثقافي والفكري المعاصر والمشرق للإنسان السعودي بالميراث الإنساني الكبير، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من التاريخ لهذا الوطن.

* نقلا عن "المدينة"