عيسى وأشواق.. قصة إنسانية وطبية واجتماعية مؤلمة

تفاعلت وزارة #الصحة_السعودية مع مأساة الطفلين عيسى وأشواق، المصابين بمرض الجلد الفقاعي، اللذين فقدا الأم و"الأب" الذي قتل والدتهما قبل ثلاث سنوات ودخل السجن.

الطفلان يقيمان في قرية لينة شمال #السعودية مع عائل قريب لهما. وأكدت "الصحة" دعمها وتكفلها بعلاج الطفلين.

وكان برنامج "أم بي سي في أسبوع" على قناة "أم بي سي" قد عرض قصة معاناة الطفلين، وأطلق هاشتاغ #أطفال _بلا _أطراف _بلا_والدين.

7 أبناء وظروف صعبة ورعاية مستمرة

وقال عائل الطفلين عيسى وأشواق، أبو عبد الرحمن السعدي لـ"العربية.نت"، إن لديه سبعة أبناء، وتعاطف مع الطفلين وتكفل بهما منذ ثلاث سنوات، فهما ابنا أخ زوجته. وأكد أنه وزوجته يقومان برعاية عيسى وأشواق مع أبنائه السبعة بعد أن حُكم على والدهما بالسجن لمدة 14 عاما لقتله والدتهما.

وأشار إلى ظروفه الاقتصادية شديدة الصعوبة، وأنه لم يتمكن من توفير خادمة تساعد زوجته على رعايتهما، مناشدا المسؤولين لتوفير خادمة لمساعدة زوجته على رعاية الأطفال، لحاجتهما إلى رعاية طبية ومنزلية مستمرة بسبب التحلل الجلدي.

وأوضح أن طعام الطفلين له مواصفات معينة، كما يتم تغيير الملابس لهما بوتيرة سريعة، إضافة لتكلفة الأدوية التي يحتاجانها، "وكلها نفقات فوق طاقته"، لكن السعدي شدد على أنه "ملتزم برعايتهما".

وأشاد السعدي بجهود مدير مستشفى #لينة في توفير أدوية للطفلين من أماكن بعيدة، لكن المشكلة تكمن في أن علاج مرضهما غير متوفر داخل السعودية، لذا فإن دعم وزارة الصحة مهم جدا.

وفي سياق متصل، تفاعل متداولو الهاشتاغ #أطفال _بلا _أطراف _بلا_والدين، واصفين مأساة الطفلين بأنها قصة إنسانية وطبية واجتماعية مؤلمة، ومطالبين الجهات المسؤولة والجمعيات الخيرية والأطباء والمستشفيات والقادرين بدعم هذه الأسرة كل في مجاله، وتقديم المساعدة لرعاية "الطفلين" وعلاجهما، وداعين لهما بالشفاء والعافية.

يذكر أن #مرض_الجلد_الفقاعي يصيب الأطفال عند الولادة غالباً، نتيجة لخلل مناعي، وهو مرض نادر وغير معدٍ، لكنه قد يستمر مدى الحياة، ويحتاج للمداواة المستمرة فآثاره مؤلمة، إذ تظهر على الجسم بقع حمراء تتحول إلى فقاعات مائية كبيرة، وأحياناً دموية نازفة، كما قد يصاب الطفل بالإنيميا.