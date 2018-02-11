من هنا.. تعرف على آلية وشروط وظيفة ملازم تحقيق النسائية

أعلنت #النيابة_العامة_السعودية عن توفر #وظائف_نسائية_شاغرة على كادر الأعضاء برتبة "ملازم تحقيق"، لحملة شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها. وقد تم فتح باب التقدم لهذه الوظيفة ابتداء من اليوم (الأحد)، وحتى يوم 1439/06/15هـ.

واشترط الإعلان، للالتحاق بالوظيفة، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، بتقدير عام جيد على الأقل، أو "شهادة معادلة" لها، مع اجتياز امتحان خاص في حالة المعادلة.

معايير واختبار شخصي وتسجيل

وشملت الشروط، أن تكون المتقدمة، #سعودية_الجنسية، وحسنة السير والسلوك، ومتمتعة بالأهلية، واللياقة الصحية للخدمة، وألا يكون قد حكم عليها بحد، أو تعزير، أو جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليها اعتبارها.. وأن تجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

وأوضحت النيابة العامة، بأنها ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك، وعلى المتقدمة مراعاة الآلية وهي التسجيل باستمارة التقديم على موقع النيابة العامة الإلكتروني (http://bit.ly/niabJobs) .

ومن بين الشروط، التسجيل بالمركز الوطني للقياس والتقويم، ويفتح التسجيل يوم الأربعاء 1439/07/02هـ، كشرط أساسي للدخول إلى الاختبار.