الفاتورة المجمعة لن تجدي في السعودة!

الأسبوع الماضي كان مسرحاً لجدل كبير حول الفاتورة المجمعة التي طبقتها وزارة العمل بهدف التحفيز على السعودة برفع كلفة العامل أو الموظف الأجنبي. رؤى واستفسارات كثيرة طرحت حولها بعضها كان مؤيداً والكثير كان على النقيض. وما طرح من قبل الخبراء الاقتصاديين أو أصحاب الأعمال أو المتفاعلين من المواطنين أو الأجانب في منصات التواصل الاجتماعي كان مشهداً كبيراً يشير إلى أن وزارة العمل تسير في الطريق الخاطئ في تحقيق السعودة!

الفاتورة المجمعة لن تكون عائقاً أمام أي مقتنع بجدوى الموظف أو العامل الأجنبي وما دفع فيها سيحصل بطريقة أو بأخرى من المتلقي أو المستهلك أو الزبون، وستسهم بشكل مباشر في زيادة كلفة المعيشة وأكثر ما نخشاه أن تجد وزارة العمل نفسها بعد ذلك في مأزق.

الإصرار على السعودة المطلقة في هذه الفترة التي تضع المملكة آمالاً كبرى على تنوع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي فيه تناقض. هذه الرؤية لا تتماشى مع المنحى الذي تصر وزارة العمل على المضي فيه بالإجبار على التوظيف ما لم يكن هنالك تصنيف منطقي للسعودة على حسب هيكل المؤسسة أو الشركة الإداري. ما جدوى أن يكون هنالك ألف سعودي جامعي بتخصصات مختلفة بعضهم على وظائف وهمية وبالحد الأدنى من الأجور في مقابل عشرات الأجانب الذين يتمركزون ويسيطرون على مفاصل وصناعة القرار وأجور الواحد منهم أو بضعة منهم توازي ما يأخذه مئة موظف سعودي؟!

المنحى الذي يجب أن تركز وزارة العمل عليه في الوقت الحالي هو مخرجات التعليم المهني والجامعي والتي ما تزال تفتقر للمهنية والكفاءة بسبب قلة التدريب وضعف الإشراف والتأهيل وعدم ربطها ببرامج تدريب في القطاع الخاص من خلال خلق شراكة استراتيجية بين الجامعة أو المعهد وبين بيئة العمل في القطاع الخاص تؤهل للتوظيف.

فالمستثمر أو التاجر يبحث عن مصلحته أولاً والتي تتحقق بأداء موظفيه ومهنيتهم والتزامهم. الدفع القسري للسعودة دون وجود خيارات منصفة سيشجع على المزيد من السعودة الوهمية حتى ولو ارتفعت التكلفة لعدم وجود البديل المناسب.

مخرجات التعليم ما تزال قاصرة وغير متمكنة، ما فائدة أن يتخرج آلاف الخريجين في تخصص معين من معاهد أو جامعات غير مؤهلة حتى وإن كانت مصنفة؟ وما الذي يمنع من أن يكون هنالك تدريب وتأهيل مهني في التعليم الثانوي؟

في القطاع الصحي عانى القطاعان الحكومي والخاص من ضعف تأهيل مخرجات بعض المعاهد والجامعات الأهلية أو الخاصة وكان الضغط عليها كبيراً مع واجب السعودة لكن هل يمكن أن يتخيل أي واحد منا نفسه وهو في حالة ضعف أو مرض بين يدي ممارس صحي غير مؤهل أو كفء! نفس المثال أو التجربة تنطبق على باقي القطاعات.

نقلاً عن "الرياض"