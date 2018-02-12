الملك سلمان يستقبل وفداً من حزب المحافظين البريطاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، النائب عن حزب المحافظين البريطاني اللورد فرانسيس ماودي يرافقه وفد من مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين #بريطانيا والسعودية، وآفاق التعاون الثنائي، خاصة في المجال البرلماني، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة (واس).

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.

ويضم الوفد البريطاني السفير البريطاني لدى #السعودية سيمون كوليس، والنواب عن حزب المحافظين أعضاء مجموعة الشرق الأوسط مارك غارنييه، وجمس هيابي، وستيفن ميتكاف، واللورد فرانسيس بارينق، وكيث سيمبسو، ومديرة مجموعة الشرق الأوسط شارلوت ليسلي، ومدير سياسات مجموعة الشرق الأوسط مارك مورسن.