بالصور.. أعمال فنية ثابتة ومتحركة من "النفايات" في عسير

"ملهمتي" مشروع فني يهدف لتحويل #النفايات والأشياء المستهلكة إلى لوحات وأعمال فنية. ويشكّل "ملهمتي" منصة دائمة لجذب المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة، من أبناء منطقة عسير، كي يكون المشروع نفسه مزارا دائما طوال العام، وساحة لإقامة المهرجانات.

من خلال #ملهمتي، أنجز فريق فني تطوعي، يضم 50 شاباً وفتاة، حوالي 100 عمل تضمنت غرافيكس وصوتيات ومختلف أشكال الفنون، واعتمدت بشكل كامل على تدوير المستهلكات اليومية، وتحويلها إلى أعمال فنية لافتة للأنظار.

وتم إنجاز هذه الأعمال باستعمال كمية كبيرة من المواد والخامات المستهلكة، كالأخشاب والأوراق والبلاستيك المرن والمقوي والمعادن وغيرها، لإنتاج أعمال ثابتة وأخرى متحركة.

ويشغل مشروع "ملهمتي" نحو 7000 متر مربع، خصصتها أمانة منطقة #عسير، وسط مدينة #أبها، بإحدى الحدائق العامة، الواقعة مقابل سد أبها على الحزام الدائري.

وأوضح المشرف على المشروع، الفنان التشكيلي محمد اليوسي، لـ"العربية.نت" أن "ملهمتي هو مشروع بيئي وفني واجتماعي بامتياز، فهو مهرجان مفتوح لمفهوم إعادة التدوير واستثمار المستعمل، وصون البيئة من العبث واللامبالاة. وهو مشروع يكسوه طابع فني وإبداعي ملهم".

وأضاف: "رسالة ملهمتي فنية وإبداعية، ينفذها شباب وشابات من المصورين والمبدعين والحرفيين، يعملون على إعادة التدوير لخدمة البيئة والحفاظ على الممتلكات السياحية وتوفير الطاقة"، مشيراً إلى انتقال "الفكرة" إلى محايل، كما أن هناك خطة لنقلها إلى كافة منتزهات منطقة عسير، و"أن يكون هناك ملهمتي في كل محافظة".