تطبيق سعودي لتسهيل العمرة للخليجيين

طورت وزارة الحج والعمرة تطبيقاً إلكترونياً يسهل العمرة لمعتمري السعودية ودول مجلس التعاون، يهدف التطبيق إلى تسهيل حصول المعتمر على المسكن والمواصلات، بالإضافة إلى تسهيل زيارة المواقع التاريخية.

فهاجسُ العمرة أضحى من الماضي مع انبثاق رؤية السعودية الجديدة، و‫من ذلك برامج وتطبيقات من وزارة الحج والعمرة لعمرة الداخل ومجلس التعاون الخليجي.

‫‫تطويرُ المسار الإلكتروني لمعتمري الداخل ومجلس التعاون الخليجي، مبادرة هي الأولى من نوعها تتطلع إليها وزارة الحج والعمرة.

‫‫يحصل مستخدمو التطبيق على مزايا متعددة كالسكن والنقل وزيارة المواقع التاريخية، ويظلون على اطلاع كامل على نوعية الخدمة المقدّمة.

من خلال هذا التطبيق، تسعى وزارة الحج والعمرة إلى بلورة فكر عصري تخطط له السعودية وتنفذه على أرض الواقع يوما بعد آخر.