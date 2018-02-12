شاهد رسالة مؤثرة من شاب فقد ساقيه بحادث مروري

وثق مقطع فيديو توجيه #شاب_سعودي فقد ساقيه في حادث مروري، نصائح للشباب أثناء قيادة السيارة للحفاظ على حياتهم، وتجنب الحوادث المرورية.

وروى الشاب في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر #مواقع_التواصل_الاجتماعي، وظهر خلاله بأرجل صناعية وعلى كرسي متحرك وأمامه بعض الشباب، تفاصيل إصابته التي جاءت أثناء سيره بسرعة نحو 180 كلم في الساعة، حيث اختلّ توازن السيارة واصطدمت بأحد الجسور ما تسبب في #بتر رجليه.

وأوضح الشاب أنه دخل في غيبوبة لمدة شهر كامل، وتدهورت صحته بشكل كبير، ولديه ما يسمى الألم الوهمي في قدمه رغم بترها، محذراً من التهور واستخدام المحمول أيضا أثناء القيادة.

وأكد مخاطباً الشباب أن الصحة لا تقدر بثمن، وأن لحظة واحدة أثناء محاولة التقاط المحمول خلال القيادة قد تودي بهم، مطالباً بالاتعاظ به وبأمثاله والالتزام بقواعد السلامة المرورية.