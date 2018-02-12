شاهد كيف دخل هذا اللص منزلاً بالرياض في وضح النهار

ألقت الدوريات الأمنية بالرياض على نيجيري ثلاثيني سطا على منزل شمال المدينة باستخدام السلاح، وهدد ربة المنزل ثم سرق مبلغاً مالياً بعد إتلاف كاميرات المراقبة الخارجية.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصاً يعتلي السور الخارجي للمنزل في وضح النهار بحي الملقا شمال العاصمة الرياض، ومحاولته إتلاف كاميرا المراقبة التي وثقت دخوله.

وأوضحت شرطة منطقة #الرياض في بيان لها إن دوريات الأمن تلقت في تمام الساعة 03:00 مساء الخميس الماضي 1439/5/22 بلاغاً لمواطن يفيد عن قيام أحدهم بالدخول للمنزل بعد اعتلاء السور الخارجي، وتهديد والدته بسلاح ناري (مسدس) وعند محاولة ضبطه تهجم على المبلِّغ ولاذ بالفرار دون تعرضه للأذى.

وتابع البيان: "نظراً لأهمية ذلك وخطورته، لما فيه من ترويع للآمنين وتعدٍ على الممتلكات وانتهاك لحرمة المنازل، فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها على الفور بالعمل على وضع الخطط وزرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالإطاحة بالجاني".

وأضاف: "بالرغم من شح المعلومات وندرتها، تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هويته والقبض عليه في كمين محكم".

وتبيّن أن المشتبه به نيجيري الجنسية ويبلغ من العمر 38 عاماً. وأقر الثلاثيني بارتكابه الجرم وإتلاف كاميرا المراقبة بعد اعتلاء سور المنزل بقصد السرقة.

وتبيّن أن السلاح الذي كان بحوزته مزيّف. وجرى إيقاف المشتبه به لاستكمال إجراءات الاستدلال والضبط وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.