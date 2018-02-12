هذا موعد افتتاح القنصلية السعودية بالبصرة

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة #البصرة العراقية موعد افتتاح القنصلية السعودية في المحافظة.

فقد ذكر معاون المحافظ للشؤون الإدارية معين صالح الحسن أن افتتاح القنصلية #السعودية سيكون خلال أسبوعين على الأكثر. وذلك بتوجيهات قيادة السعودية بأن يكون مكان القنصلية مؤقتاً، وسيأتي الطاقم الخاص للعمل بها، والمحافظ أبدى الاستعداد الكامل لافتتاحها.

وأكد رئيس الوفد السعودي الذي زار محافظة البصرة العراقية أمس، عبدالرحمن الشهري، قرب افتتاح القنصلية السعودية في المحافظة جنوبي العراق، من أجل تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين والوفود الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أشار معاون محافظة البصرة، معين الحسن، خلال تصريحات صحفية، أمس، إلى أن الحكومة المحلية في محافظة البصرة ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات من أجل إعادة افتتاح القنصلية.

وكانت #القنصلية_السعودية في محافظة البصرة قد أغلقت عام 1990 إبان حرب الخليج الثانية. وتعد محافظة البصرة ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار غربي البلاد، وتقع إلى الجنوب على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، فيما تضم 5 قنصليات أجنبية وهي الأميركية، والروسية، والكويتية، والمصرية، والإيرانية.

وكان السفير السعودي لدى #العراق، قد أكد في يناير الماضي موافقة الحكومة العراقية على افتتاح قنصلية سعودية في محافظة البصرة، لتكون القنصلية العامة الثانية بعد القنصلية السعودية في أربيل، كما تعتزم السعودية افتتاح قنصلية ثالثة لها في العراق بمحافظة النجف.