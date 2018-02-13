إنقاذ رجلين وامرأة.. حاولا سحبها فسقطا معها ببئر عميقة

في محاولة لإنقاذ سيدة كانت بالقرب من إحدى الآبار بقرية الوهيبة الواقعة جنوب #حائل في #السعودية، حاول رجلان إنقاذها قبل أن تسقط إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فسقطت السيدة مع الرجلين داخل البئر التي يبلغ عمقها 12 متراً.

وقد تلقى الدفاع المدني بلاغاً بالواقعة، ووصلت الفرق في وقت قياسي، وتم نقل السيدة إلى مستشفى سميراء العام بمحافظة سميراء.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ امرأة سقطت في بئر عمقها 12 متراً، إضافة إلى شخصين حاولا إنقاذها، وذلك في قرية الوهيبية جنوب حائل، مشيراً إلى أن المرأة جرى نقلها لمستشفى محافظة سميراء لتلقي العلاج.