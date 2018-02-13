بالصور.. تمرين مشترك بين البحرية السعودية والباكستانية

أفادت وكالة الأنباء السعودية باستمرار مناورات التمرين البحري المشترك نسيم البحر -11 ودرع الساحل -4 بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية في مياه الخليج العربي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي، أنه خلال هذا التمرين يتم تنفيذ العديد من العمليات بين السفن البحرية السعودية والباكستانية وتدريبات مع الغواصات والتعامل معها، وكذلك عمليات الهبوط المتبادل بين البحريتين على السفن من خلال الطيران العمودي البحري وعمليات التزود بالوقود وإطلاق الصواريخ على الأهداف المتحركة والثابتة.