السعودية تستنكر مجدداً قصف نظام الأسد للغوطة الشرقية

جددت #السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف #نظام_الأسد للغوطة الشرقية، باستخدام الأسلحة الكيمياوية، واعتبرت هذا العمل العدواني انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفق مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة #الرياض.

وأكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة #خادم_الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" من الأدباء والمفكرين، وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلباً للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم والأمن الدوليين.

وثمَّن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والسلم والأمن الدوليين، وخدمة الثقافة والتراث.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، منوهاً بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3.5 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم.

وبيَّن الدكتور العواد أن المجلس عبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعباً للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء قرر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 - 3 - 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما قرر المجلس الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 - 10 - 1433هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (61 ـ 2 - 38 - د) وتاريخ 23 - 9 - 1438هـ، ورقم (19 ـ 14 - 39 - د) وتاريخ 25 - 3 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.