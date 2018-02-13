اليمن.. مركز الملك سلمان يواصل تأهيل أطفال الحرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الاثنين، بمدينة #مأرب شرق #صنعاء، مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل ميليشيات #الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال.

وتشمل المرحلة الجديدة من البرنامج إعادة تأهيل 80 طفلاً جندهم الحوثيون من مختلف المحافظات اليمنية، وتوعية 80 من أولياء الأمور بخطورة تجنيد الأطفال، وكيفية التعامل معهم.

ويستمر البرنامج أربعة أشهر، يتلقى خلالها المستهدفون من الأطفال دورات مكثفة لدمجهم في المجتمع من جديد، من خلال تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ليكونوا قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية، ويبتعدوا عن أي سلوك عدواني اكتسبوه، وفق القائمين على البرنامج.

كما سيتم خلال الشهر الأول من البرنامج تأهيل مكثف للأطفال نفسياً واجتماعياً، تتخلله أنشطة رياضية ورحلات ميدانية، وبعدها إقامة دروس فصلية في المنهج التعليمي وإعطائهم ما فاتهم من قبل مدرسين مختصين.

وكان المشروع قد استكمل في المرحلة الأولى تأهيل 80 طفلاً جندتهم الميليشيات الحوثية في أربع محافظات يمنية هي مأرب والجوف وعمران وتعز، ضمن خطة تستهدف على مراحل أكثر من 2000 طفل يمني.

ومن المقرر أن تستهدف المرحلة الثالثة خمس محافظات هي مأرب، والجوف، وتعز، وصنعاء، وعمران، على أن تشمل مراحل قادمة من المشروع إعادة تأهيل الفتيات.