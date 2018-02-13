بعد حملة الفساد.. فتح أبواب فندق "الريتز" في الرياض

أعاد فندق الرتز كارلتون في العاصمة السعودية، #الرياض، فتح أبوابه أمام النزلاء بعد أن أغلق لمدة 3 أشهر على خلفية تخصيصه من قبل النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين بـ #الفساد.

ويشهد الفندق اهتماماً كبيراً من الصحافة والزوار الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية والسير في مرافقه أو استئجار غرفه.

كما ذكر شهود عيان أن الفندق عاد للعمل بشكل طبيعي ولم يبد أي تغيير على أسعاره سوى لوحة توضح البدء في إضافة القيمة المضافة بناء على القوانين الجديدة المعممة على كافة القطاعات التجارية.