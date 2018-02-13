شابة سعودية تفتتح أول مقهى للقراءة في الخبر

افتتحت الشابة السعودية سارة السالم أول مقهى للقراءة، وتقدم القهوة العربية في مدينة الخبر شرق السعودية.

فما بين القراءة والقهوة قصة ربطتها في أحد المقاهي لرواده، فمع كلِ كوب أو فنجان من القهوة العربية، فصل من فصول الكتب تتم قراءته.

ويضم المقهى في جنباته مكتبةً تضم مئات الكتب في مختلف المجالات الأدبية، والثقافية، والعلمية، إضافة إلى عدد من الروايات، والدواوين الشعرية.

وتعتبر فكرة المقهى مجرد أفكار مبتكرة لتشجيع القراءة، وتوفير المكانِ الملائم لخير جليس في هذا الزمان، مع دلال قهوة مبهرة بالهيل والزعفران.

