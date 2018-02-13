طائرة تسابق السيارات بعاصفة جدة.. والطيران المدني يوضح

انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة تسابق السيارات وسط عاصفة رملية قوية في جدة غرب السعودية، وتناقل المغردون في تويتر أن هذه الطائرة هبطت اضطرارياً على طريق جدة - مكة السريع نظرا لصعوبة الإقلاع في هذه الأجواء العاتية.

من جهتها، نفت إدارة الطيران المدني، صحة الفيديو الذي تناقله البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول هبوط إحدى الطائرات على طريق جدة - مكة السريع.

وقالت إدارة الطيران المدني إن الفيديو المنتشر قديم والتُقط من داخل مطار الملك عبدالعزيز في سبتمبر 2015 خلال العاصفة الرملية التي ضربت المملكة، كما أن السيارات التي تظهر في المقطع تتبع المكتب التنفيذي في المطار.