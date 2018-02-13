مجلس الوزراء السعودي يوافق على هيئة جديدة لذوي الإعاقة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء 27 جمادى الآخرة، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلَع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني.

دعم المياه المحلاة

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، منوهاً بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3,5 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم.

هيئة جديدة لذوي الإعاقة

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قرر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرارات.

استنكار قصف نظام الأسد

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المجلس استعرض بعد ذلك، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.

وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيمياوية، وعد هذا العمل العدواني انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما عبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعباً للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ولحكومة وشعب روسيا في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية .