مدرسة في الجبيل.. تفاجئ طلابها الأيتام بـ"يوم الأمنيات"

شهدت مدرسة الفناتير الابتدائية في الجبيل بالمنطقة الشرقية، مفاجأة سعيدة ومبهجة لطلابها الأيتام، وعددهم 17 طالبا.

المفاجأة تمثلت في تنفيذ برنامج "يوم الأمنيات"، بأن يطلب كل واحد من الأيتام ما يتمناه ويتم تحقيقه فورا.

أمجد السبيعي، تحدث لـ"العربية نت"، قائلا: "لم أتوقع هذه المفاجأة، احترت وقتها أطلب جوال آخر موديل، أو أيباد، أو لابتوب كل الخيارات أمامي.. فرحتي ما كانت توصف".

وأقيم هذا البرنامج مساء أمس (الأحد)، في مدرسة الفناتير الابتدائية بالجبيل، بهدف إبهاج قلوب الأيتام، وإسعادهم، وتعزيز التكافل المجتمعي، حيث تكفلت إحدى الشركات بجميع أمنيات الأيتام.

فكرة البرنامج

وأوضح فهد المسحل، من جمعية أيتام الجبيل، أن فكرة البرنامج ركزت على تحقيق أمنيات هؤلاء الطلاب، بعد سؤالهم عنها بشكل منفرد، إذ تمنى بعضهم أجهزة لاب توب، أو أجهزة لوح كفي، ومنهم من طلب جوالاً، أو ألعاباً إلكترونية.

وأضاف المسحل أن هذه الأمنيات البسيطة لها بعد إنساني واجتماعي ونفسي وتربوي لكل أيتام المدرسة، بمنحهم إحساساً بأن الجميع يقف إلى جوارهم ويدعمهم في مسيرة حياتهم، فالخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل، استفسرت عن أكثر المدارس التي تحتوي على أيتام وقامت بتنظيم هذه المفاجأة.