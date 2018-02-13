نورة التركي.. نائباً لرئيس الاتحاد السعودي للرماية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية تعيين نورة بنت صالح التركي نائباً لرئيس الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الاثنين بعد اعتماد تشكيله من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، بحسب ما أوردت وكالة واس.

من جهتها، قدمت نورة التركي شكرها لثقة أعضاء المجلس لتعيينها نائباً للرئيس، وأثنت على دعم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية لكافة الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الرماية، متطلعة لأن تكون عند حسن ظن قادة البلاد ومن وضع الثقة فيها، متمنية الارتقاء بلعبة الرماية للمصاف الدولي.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية بعد اعتماد تشكيله يتكون من فارس السعدي "رئيساً"، ونورة التركي "نائباً للرئيس"، وعضوية كل من مازن الجبير ومصعب المهيدب وراكان الفضل.