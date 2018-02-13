هزّة العباءة

وضع الشيخ عبدالله المطلق، عبر بيان نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، حداً للاجتهادات المزاجية في فهم رأيه الشخصي، الذي طرحه في إذاعة «نداء الإسلام»، رداً على سؤال حول عباءة الكتف. وجاء في ختام البيان: «كان حديثي عن عباءة الرأس المعروفة في مجتمعنا، وأنه لا ينبغي إلزام جميع النساء المسلمات الملتزمات في العالم بلبسها، ما دُمْنَ يلبسنَ ما لا يخالف شروط الحجاب الشرعي».

لقد أحدث رأي الشيخ المطلق هزة حقيقية لوعي المجتمع، تجاه قضية من أهم القضايا التي تضعُ أمامَهُ أكثرَ من علامة استفهام، كونها فرضت على السلوك، دون مستند شرعي، وكونها أصبحت سمة سعودية، مرتبطة بالوصاية والحجر على الحرية. هذا ما كررته مواقع التواصل الاجتماعي، محلياً وعربياً وعالمياً، وكأنها كانت تنتظر هذه الهزة، لكي تتعرف على الرأي العام السعودي، ولتجعله يشارك في أهم استفتاء استقصائي في العصر السعودي الحديث.

في النهاية، فإنَّ كل الذين اتفقوا أو اختلفوا مع الشيخ عبدالله المطلق، يدركون أن الستر قضية تنبع من داخل التزام الإنسان بدينه وقيم مجتمعه، وأن النمط الذي يستخدم لتحقيق ذلك الستر، لا يمكن أن يفرض بالقوة، كما حدث طيلة السنوات الطويلة الماضية.

نقلاً عن "الجزيرة"