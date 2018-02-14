الملك سلمان يبحث هاتفياً مع بوتين الوضع السوري

أعلن #الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين وخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز بحثا هاتفيا الأربعاء، الاستعداد لتوسيع تعاون مثمر في أسواق النفط العالمية.

وأكد الكرملين أن العاهل السعودي والرئيس الروسي ناقشا الأوضاع في #سوريا.

والسعودية وروسيا لاعبان رئيسيان في اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.

إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الطاقة في روسيا الاتحادية الكسندر نوفاك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وروسيا، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وبخاصة في مجال إعادة التوازن لأسواق البترول من خلال قيادة الدول المنتجة لخفض الفائض من مخزونات البترول العالمية.