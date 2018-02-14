صور مذهلة.. من الطفلة التي أبهرت زوار الجنادرية؟

تمسك أناملها الصغيرة جرة مصنوعة من الطين، وتقوم بتلوين تلك الجرة وتحولها إلى تحفة فنية، لتجد نفسها محاطة بكاميرات زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية".

الطفلة نورة آل عبدالله الشهري ذات الـ 10 أعوام، تحدثت لـ"العربية.نت" عن قصتها التي بدأت منذ 4 أعوام في جارة الغيم "تنومة"، حيث كان لديها شغف كبير في عمل الأشكال بالفخار، وأتقنت في وقت مبكر الرسم عليه، فطورت أسرتها موهبتها، وجلبت لها كل ما تحتاجه من مواد لصناعة الفخار، وطورت من فنها للرسم على الصحون واللوحات الفنية والجداريات.

نورة قالت إنها تبدأ في صناعة الجرة بنفسها، وتنقش الشكل الذي ترغب فيه، ثم تطلي الجرة باللون الأبيض، وتبدأ بعد ذلك في استخدام الريشة والألوان لرسم فن "القط"، الذي تشتهر به منطقة عسير، مشيرة إلى أن مدرستها في محافظة تنومة قدمت لها الدعم الكبير بافتتاح معرض خاص بها وإقامة حفل لها بعد أن حققت نجاحات كبيرة في سن مبكر، وتقوم على تدريب زميلاتها وتعليمهن فن النقش والرسم والتلوين.

مشوارها الذي بلغ 4 أعوام حافل بالمشاركات الداخلية ومشاركتها هذا العام أول مشاركة رسمية في الجنادرية، متمسكة بطموحها في أن تصبح طبيبة ومستمرة في فنها.